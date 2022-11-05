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Haberler Denizli Denizli'de korku dolu anlar! Seyir halinde alevlere teslim oldu!

Denizli'de korku dolu anlar! Seyir halinde alevlere teslim oldu!

Denizli'nin Buldan ilçesinde M.E. idaresindeki otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Durumu fark eden sürücü, alevlerin sardığı otomobili emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin tam zamanında müdahalesiyle kaza yaralanma ve can kaybı olmadan önlenirken, otomobil hurdaya döndü.

İHA

05.11.2022, 11:22

Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeyken biranda dumanların kapladığı otomobil, alev alev yandıktan sonra demir yığınına döndü.

Denizli’de korku dolu anlar! Seyir halinde alevlere teslim oldu!

Yangın, Buldan ilçesine bağlı Derbent Mahallesinde meydana geldi.

Denizli’de korku dolu anlar! Seyir halinde alevlere teslim oldu!

Edinilen bilgiye göre; yolda seyir halinde olan M.E. idaresindeki 43 VB 215 plakalı otomobilden henüz bilinmeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı.

Denizli’de korku dolu anlar! Seyir halinde alevlere teslim oldu!

Araç sürücüsü durumu fark ederek otomobili emniyet şeridine çekti. O anları korku dolu gözlerle izleyen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Denizli’de korku dolu anlar! Seyir halinde alevlere teslim oldu!

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobile müdahale etmeye başladı. Bu sırada güvenlik güçleri ise yolu güvenlik önlemi aldıktan sonra trafiğe kapattı.

Denizli’de korku dolu anlar! Seyir halinde alevlere teslim oldu!

Ekiplerin müdahalesi sonrası otomobildeki yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarıyla birlikte hurdaya dönen araç çekici ile kaldırılırken, yol trafiğe tekrardan açıldı.

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