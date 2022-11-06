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Haberler Denizli Pamukkale Belediyesi kendi renginden 10 adet Togg satın alacak

Pamukkale Belediyesi kendi renginden 10 adet Togg satın alacak

6.11.2022

Pamukkale Belediyesi kendi renginden 10 adet Togg satın alacak

Pamukkale Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı, Belediye Başkanı Avni Örki başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan milli ve yerli aracımız Togg'un Pamukkale Belediyesi'ne kazandırılması konusunda karar alındı.

Buna göre Togg satışa çıktığında beyaz olan "Pamukkale" renginden 10 adet alınacak. Togg'un 6 ana renginden birine ilçelerinin adının verilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Başkan Örki, "Biz Türkiye'de Togg siparişi veren ilk belediye olmak istiyoruz. 10 adet 'Pamukkale' rengi otomobili araç filomuza katmak istiyoruz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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