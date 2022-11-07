  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de dev kaçakçılık operasyonu! Binlerce malzeme ele geçirildi!

Denizli'de dev kaçakçılık operasyonu! Binlerce malzeme ele geçirildi!

Denizli'de kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda şüpheli 4 farklı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda binlerce kaçak malzeme ele geçirilirken, 2 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA

07.11.2022, 16:57

Denizli’de dev kaçakçılık operasyonu! Binlerce malzeme ele geçirildi!

Denizli'de 4 farklı adrese yapılan operasyonda 2 şüpheliden binlerce kaçak malzeme ele geçirildi.



Denizli'de tütün, alkol ve eşya kaçakçılığının önlenmesi için ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Toplam 2 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yapılan aramalarda; 31 bin 400 adet kaçak doldurulmuş makaron, 800 adet sigara yan ürün, 71 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinesi, 16 adet çeşitli marka ve modellerde cep telefonu, 26 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA