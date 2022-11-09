15 gram eroini cep telefonuna gizlemiş!

DENİZLİ'DE kargo şirketine gönderilen bidondan 35 gram metamfetamin, bir kişinin cep telefonunda yapılan incelemede ise cihazın içine gizlenmiş 15 gram eroin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasında arama yaptı. Bidon içinde 35 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Öte yandan polis, takip ettiği bir kişinin cep telefonunda gizlenmiş 15 gram eroin buldu. Mahkemeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

SEBAHATTİN ALP