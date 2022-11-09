CHP demek kontrolsüz güç demek!

Daha önce adı, belediye araçlarını ve işçilerini kendi villasında çalıştırması, odasında böcek bulunması ve küfürlerle anılan Denizli'nin Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, bir skandala daha imza attı. Pazar günü Honaz İlçe Stadı'nda oynanan maçta, Honazspor ile Yıldızspor karşı karşıya geldi. Mücadelede Yıldızspor 3-1 önde iken, maçı tribünden izleyen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, maçın 65. dakikasında hakem Osman Teryaki'ye tepki gösterdi. Tribündeki Yıldızspor yönetimi ve taraftarlarıyla tartışan Kepenek, bütün engelleme çalışmalarına rağmen yanında zabıtalarla sahaya girdi.

'ALTINTAŞ'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ' İDDİASI

Maçın hakem gözlemcisi Adem Altıntaş'ı arayan Başkan Kepenek'in konuk takımın antrenörü Mustan Yeşil'in "Gözlemcinin sahada ne işi var, gidin başka yerde arayın" sözüne sinirlenip üzerine yürüdüğü ve boğazını sıkmaya çalıştığı iddia edildi. İl Hakem Kurulu Başkanı Hayati Ünal, 38 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu söyledi.

SEBAHATTİN ALP