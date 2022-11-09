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Haberler Denizli Uzun zamandır aranıyordu! Kanlar içinde ölü bulundu!

Uzun zamandır aranıyordu! Kanlar içinde ölü bulundu!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uzun zamandır kayıp olarak aranan emekli uzman çavuş Bayram Erdoğan, boş arazide ölü olarak bulundu. Bir vatandaş tarafından elinde silah ve yüzü kanlar içinde fark edilen Erdoğan'ın, başından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Uzman çavuşun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İHA

09.11.2022, 12:26

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp olarak aranan emekli uzman çavuş, boş arazide ölü olarak bulundu.

Uzun zamandır aranıyordu! Kanlar içinde ölü bulundu!

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesinde meydana geldi.

Uzun zamandır aranıyordu! Kanlar içinde ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde yola yakın boş arazide gezen vatandaş, elinde silah olan yüzü kanlı birini hareketsiz görerek ihbarda bulundu.

Uzun zamandır aranıyordu! Kanlar içinde ölü bulundu!

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, başından vurulmuş halde olan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçleri yaptığı çalışmada ölen kişinin bir süredir kayıp olarak aranan emekli uzman çavuş Bayram Erdoğan olduğunu tespit etti.

Uzun zamandır aranıyordu! Kanlar içinde ölü bulundu!

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışmalar yaparak inceleme gerçekleştirdi. Acı haberi alan yakınları ise olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Uzun zamandır aranıyordu! Kanlar içinde ölü bulundu!

Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda 2 çocuğu olduğu öğrenilen emekli uzman çavuşun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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