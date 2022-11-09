Uzun zamandır aranıyordu! Kanlar içinde ölü bulundu!

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, başından vurulmuş halde olan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçleri yaptığı çalışmada ölen kişinin bir süredir kayıp olarak aranan emekli uzman çavuş Bayram Erdoğan olduğunu tespit etti.