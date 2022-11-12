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Haberler Denizli Aydın'da darbe gibi operasyon! 24 saatte 50 zehir taciri yakalandı!

Aydın'da darbe gibi operasyon! 24 saatte 50 zehir taciri yakalandı!

Aydın'da 10-11 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, toplam 50 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

12.11.2022, 13:08

Aydın’da darbe gibi operasyon! 24 saatte 50 zehir taciri yakalandı!

Aydın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri 1 günde 50 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Aydın'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Bu çerçevede ekipler, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Aydın genelinde belirlenen hedeflere 10-11 Kasım tarihleri arasında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticaretinden 13 şahıs, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından 37 şahıs olmak toplam 50 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticaretinden 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise 3 bin 424 gram kubar esrar, 2 bin 42,17 gram metamfetamin, 4 gram eroin, 42 adet psikotrop madde, 19 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 56 adet 9 mm tabanca mermisi, 3 adet av tüfeği, 22 adet 12 kalibre fişek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet uyuşturucu satışına yönelik alacak-verecek defteri, suçtan elde edilen 15 bin 565 TL ve 2 dolar ele geçirildi. Operasyon sırasında haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan 31 şahıs daha yakalanarak gözaltına alınırken haklarında adli işlem başlatıldı.

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