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Haberler Denizli Denizli'de korku dolu anlar! Cayır cayır yanarak alevlere teslim oldu!

Denizli'de korku dolu anlar! Cayır cayır yanarak alevlere teslim oldu!

Denizli'nin Çameli ilçesinde 2 katlı binanın çatı kısmında çıkan yangın panik yarattı. Alevlere teslim olan eve tam zamanında müdahale eden iftaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramasını engellerken, çatının kullanılamaz hale gelmesinin önüne geçemedi.

İHA

12.11.2022, 12:14

Denizli'nin Çameli ilçesinde alevlerin sardığı binanın çatısındaki yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Denizli’de korku dolu anlar! Cayır cayır yanarak alevlere teslim oldu!

Yangın, Çemeli ilçesine bağlı Taşcılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde dumanların yükseldiği Muzaffer G.'ye ait 2 katlı evin çatı kısmı bir anda yanmaya başladı.

Denizli’de korku dolu anlar! Cayır cayır yanarak alevlere teslim oldu!

Binada bulunan aile hızlıca kendisini dışarı atarak ihbarda bulundu. Alevlerin büyüdüğü eve müdahale etmeye başlayan itfiaye ekipleri, diğer binalara alevlerin sıçramaması için büyük mücadele gösterdi.

Denizli’de korku dolu anlar! Cayır cayır yanarak alevlere teslim oldu!

Gece saatlerinde çatının yandığını gören komşular o anları korku dolu gözlerle izlerken, alevler bir süre sonra kontrol altına alındı. Yangın sonrası çatı küle döndü.

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