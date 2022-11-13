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Haberler Denizli Denizli'de korkunç kaza! Devrilen yolcu otobüsünde 12 yaralı!

Denizli'de korkunç kaza! Devrilen yolcu otobüsünde 12 yaralı!

Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kaza, yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonun çarpışması üzerine gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak şarampole devrilen otobüsteki 12 yolcu yaralandı.

AA

13.11.2022, 14:17

Denizli'nin Honaz ilçesinde otobüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Denizli’de korkunç kaza! Devrilen yolcu otobüsünde 12 yaralı!

Denizli-Afyonkarahisar kara yolundaki Gürlek Mahallesi yakınlarında Celal Kaptan idaresindeki 43 KB 716 plakalı Kayseri-İzmir seferini yapan otobüs, karşı yönden gelen Ferdi Bodi'nin kullandığı 34 EVC 757 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı

Denizli’de korkunç kaza! Devrilen yolcu otobüsünde 12 yaralı!

Çarpışmanın etkisiyle otobüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, otobüste bulunan 39 yolcuyu tahliye etti.

Denizli’de korkunç kaza! Devrilen yolcu otobüsünde 12 yaralı!

Kazada yaralanan 12 kişi, kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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