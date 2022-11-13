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Haberler Denizli Denizlide’ki hak sahipleri tapularına kavuştu

Denizlide’ki hak sahipleri tapularına kavuştu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, başvurularını tamamlayan 22 hak sahibi vatandaşın tapularını teslim etti.

13.11.2022

Denizlide’ki hak sahipleri tapularına kavuştu

Denizli'nin Karşıyaka Mahallesi'nde uzun yıllardır tapu sorunu yaşayan 22 hak sahibi vatandaş için tapu teslim töreni düzenlendi. Evraklarını tamamlayan 22 hak sahibi, tapu evraklarını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan aldı. Başkan Zolan yaptığı konuşmada, vatandaşların tapu probleminin çözüme ulaşmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Tapuların hayırlı olmasını dileyen Zolan, tapu sorunu yaşayan 122 hak sahibi vatandaşın sorununun çözüldüğünü, başvurularını tamamlayan 22 kişinin tapularına kavuştuğunu, 100 kişinin ise evraklarını tamamlamasının ardından tapularını alabileceği müjdesini paylaştı.

SEBAHATTİN ALP

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