  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Kasksız bindiği motosiklet mezarı oldu! 6 aylık yaşam savaşını kaybetti!

Kasksız bindiği motosiklet mezarı oldu! 6 aylık yaşam savaşını kaybetti!

Denizli'nin Çivril ilçesinde kasksız bir şekilde kullandığı motosikletle kaza yapan Hakkı Daşgın, kafasını yere vurarak ağır yaralanmıştı. Talihsiz genç, 6 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

İHA

16.11.2022, 16:55

Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin takla atması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Hakkı Daşgın, 6 ay verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kasksız bindiği motosiklet mezarı oldu! 6 aylık yaşam savaşını kaybetti!

Çivril ilçesine bağlı Cabar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Hakkı Daşgın idaresindeki 20 AFY 750 plakalı motosiklet, ilçeden Uşak istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu takla attı.

Kasksız bindiği motosiklet mezarı oldu! 6 aylık yaşam savaşını kaybetti!

Kasksız olan Hakkı Daşgın, kafasını yere vurarak kanlar içinde kaldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kasksız bindiği motosiklet mezarı oldu! 6 aylık yaşam savaşını kaybetti!

Olay yerine giden sağlık görevlileri yaralı sürücüyü Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekiplerinin incelemeleri ardından motosiklet yoldan kaldırıldı.

Kasksız bindiği motosiklet mezarı oldu! 6 aylık yaşam savaşını kaybetti!

Ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Daşgın, 6 ay sonra yaşamını yitirdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA