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Haberler Denizli Denizli'de seyir halindeki araç alevlere teslim oldu!

Denizli'de seyir halindeki araç alevlere teslim oldu!

Denizli'nin Kale ilçesinde, seyir halinde gitmekte olan araç henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı. Alevlerin hızla aracı sarmasının ardından sürücü can havliyle kendini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, araç kulanılmaz hale geldi.

İHA

20.11.2022, 12:45

Denizli’de seyir halindeki araç alevlere teslim oldu!

Denizli'nin Kale ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Kale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezine seyir halinde olan A.L. idaresindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmı alev aldı.

Sürücü, yol kenarına çektiği araçtan kendini dışarıya atıp, itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler alev topuna dönen aracı kısa sürede söndürdükten sonra soğutma çalışmalarına geçti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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