Denizli’de silahlı çatışma dehşeti

Denizli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay, önceki gece Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde bulunan Kazım Arslan Parkı'nda meydana geldi.



Hüseyin Niyaz öldü.



ASKERE GİDECEKTİ

Önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında başlayan sözlü tartıma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 23 yaşındaki Hüseyin Niyaz ile beraberindeki iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüseyin Niyaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan gencin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı. Hüseyin Niyaz7ın askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Kavgada yaralanan diğer iki gencin tedavilerine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

SEBAHATTİN ALP