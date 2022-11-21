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Haberler Denizli Komşu kavgası çığırından çıktı! Bıçaklanan gence aldırış etmeyip tartışmaya devam ettiler!

Komşu kavgası çığırından çıktı! Bıçaklanan gence aldırış etmeyip tartışmaya devam ettiler!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde daha önceden aralarında husumet olduğu bilinen komşular birbirine girdi. Tehdit ve hakeretlerin havada uçuştuğu kavganın sonunda bıçaklar çıktı. Sırtından ve kalçasından bıçaklanan Hikmet Ç., kanlar içinde yere yığılırken, yakınları genci evin bahçesine kaldırarak kavgaya devam etti. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken, yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

21.11.2022, 12:53

Denizli'de daha önceden aralarında husumet olan komşuların kavgasında bıçaklar konuştu. Bir gencin sırtından ve kalçasından yaralandığı kavganın ardından birbirlerine tehdit ve hakaretler savuran öfkeli kalabalık, güçlükle sakinleştirildi.

Komşu kavgası çığırından çıktı! Bıçaklanan gence aldırış etmeyip tartışmaya devam ettiler!

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha önceden aralarında sık sık tartışma olduğu öğrenilen komşu iki aile, gece saatlerinde yine tartışmaya başladı. Evleri karşı karşıya olan komşular, sözlü tartışma sonrasında toplu kavgaya tutuştu.

Komşu kavgası çığırından çıktı! Bıçaklanan gence aldırış etmeyip tartışmaya devam ettiler!

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada gruptan biri Hikmet Ç.'yi sırtından ve kalçasından bıçakladı. Kanlar içinde kalıp yere yığılan yakınlarını gören aile, genci evin bahçesine alarak kavgaya devam etti.

Komşu kavgası çığırından çıktı! Bıçaklanan gence aldırış etmeyip tartışmaya devam ettiler!

TARAFLAR GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Güvenlik güçlerinin sokağa gelmesini gören grubun dağılarak kaçışmasının ardından yaralı genç için zamanla mücadele verildi. Ailenin bağırışları arasında kan kaybeden genç, ambulansın gelmesiyle birlikte yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Komşu kavgası çığırından çıktı! Bıçaklanan gence aldırış etmeyip tartışmaya devam ettiler!

Olay sonrası güvenlik güçleri küfürler savuran aileleri ayırabilmek için yoğun mücadele sarf etti. Beddualar edip intikam alacaklarını söyleyen aileler, güçlükle durdurularak sakinleştirildi.

Komşu kavgası çığırından çıktı! Bıçaklanan gence aldırış etmeyip tartışmaya devam ettiler!

Bıçaklama olayının gerçekleştiği alanda inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirirken, şüphelinin bulunması için delil toplandı. Ekipler iki ailenin tekrar kavga etmemesi için bölgede beklemeye geçerken, hastaneye kaldırılan gencin ise durumun iyi olduğu öğrenildi.

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