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Haberler Denizli Çatı katında katliam! Uyuşturucu etkisindeki koca vahşice boğazını kesti!

Çatı katında katliam! Uyuşturucu etkisindeki koca vahşice boğazını kesti!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Özbekistan uyruklu Gulzoda Kaolova, tartışma esnasında durdurmaya çalıştığı eşi S.K. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Eşinin canını aldıktan sonra bileklerini keserek intihara kalkışan S.K.'nın uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edildi.

İHA

23.11.2022, 10:48

Denizli'de ülkeye turist olarak geldikten sonra yerleşen Özbekistan uyruklu çiftin tartışması kanlı bitti. Cinnet getiren koca, tartıştığı eşinin boğazını kesip öldürdükten sonra bileklerini keserek canına son vermeye çalıştı.

Çatı katında katliam! Uyuşturucu etkisindeki koca vahşice boğazını kesti!

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ülkeye yaklaşık 4 ay önce turist olarak geldikten sonra yerleşen Özbekistan uyruklu Gulzoda Kaolova (32) ve S.K. çifti bir apartmanın en üst katında yaşamaya başladı.

Çatı katında katliam! Uyuşturucu etkisindeki koca vahşice boğazını kesti!

Gece saatlerinde tartışmaya başlayan çiftten koca S.K., eline aldığı bıçakla kendisini durdurmaya uğraşan eşinin boğazını kesti. Bağrış sesleri üzerine cani koca bileklerini keserek yaşamına son vermeye çalıştı.

Çatı katında katliam! Uyuşturucu etkisindeki koca vahşice boğazını kesti!

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Çatı katında katliam! Uyuşturucu etkisindeki koca vahşice boğazını kesti!

İçeri giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, bilinci kapalı olan koca ise ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Çatı katında katliam! Uyuşturucu etkisindeki koca vahşice boğazını kesti!

Olay Yeri İnceleme ekipleri binada detaylı çalışma gerçekleştirerek inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Çatı katında katliam! Uyuşturucu etkisindeki koca vahşice boğazını kesti!

Cani kocanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ekipler tanık olarak 2 kişiyi ifadesini almak üzere gözaltına alarak karakola götürdü.

Çatı katında katliam! Uyuşturucu etkisindeki koca vahşice boğazını kesti!

Öte yandan S.K.'nin uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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