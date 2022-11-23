Çatı katında katliam! Uyuşturucu etkisindeki koca vahşice boğazını kesti!

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ülkeye yaklaşık 4 ay önce turist olarak geldikten sonra yerleşen Özbekistan uyruklu Gulzoda Kaolova (32) ve S.K. çifti bir apartmanın en üst katında yaşamaya başladı.