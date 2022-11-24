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Haberler Denizli Sürücünün feryadı asfaltı inletti

Sürücünün feryadı asfaltı inletti

Denizli’de meydana gelen korkunç kaza, aynı aileden üç kişinin ölümüne yol açtı. Sürücü Rasim Özkan, “Karım öldü, annem öldü, babam öldü, ne yaptım ben” diye feryat etti. Kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki kızı Gülsima ile tedaviye alınan Özkan, uzun süre sakinleştirilemedi

24.11.2022

Sürücünün feryadı asfaltı inletti

Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada annesini, babasını ve eşini kaybeden sürücü, feryat ederek, tedavi olmayı kabul etmedi. Korkunç kaza, Medet Mahallesi'nde önceki gün 17.00 sularında meydana geldi.

Denizli- Muğla karayolunun Datça istikametine doğru seyir halinde olan Rasim Özkan (39) hakimiyetindeki 15 AFF 584 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra taklalar atıp karşı şeride geçti. Kazayı fark eden diğer sürücüler yardıma koşarak ihbarda bulundu.

MEMLEKETTEN DÖNÜYORLARDI
Olay yerine giden sağlık ekipleri, araçta sıkışan ve fırlayan yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan incelemede sürücünün eşi Dilek Özkan (39), babası Şükrü Özkan (77) ve annesi Meryem Özkan'ın (77) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Rasim Özkan ve ağır yaralanan kızı 6 yaşındaki Gülsima Özkan ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücünün tedaviyi kabul etmediği sırada söylediği sözler, yürekleri burktu. Şok geçirdiği görülen baba, "Karım öldü, annem öldü, babam öldü, ne yaptım ben" diyerek ağıt yaka yaka ambulansa alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan ailenin memleketleri Sivas'tan yaşadıkları Muğla'nın Datça ilçesine gitmekte oldukları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SEBAHATİN ALP

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