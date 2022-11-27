Elmacı Dede Mehmetçik için yine yollara düştü

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde oturan 72 yaşındaki Muhammet Yılmaz, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Pençe- Kılıç Harekatı'nda görev alan askerlere elma götürmek üzere yola çıktı.

"ELMACI Dede" olarak tanınan Yılmaz, yaklaşık 1150 kilometre yol kat ederek harekatta görev alan askerlere ulaşacağını söyledi. Askerlere manevi destek vermek için elma ikram edeceğini belirten Yılmaz, "Ayrıca şehit olan Ayşenur (Alkan) öğretmenin Nizip'teki evini ziyaret edeceğim" dedi.

MİNİBÜSÜNE yüklediği elmalarla dün yola çıkan Muhammet Yılmaz, daha önce de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile Kapan-3 Kavaklı, Kıran ve Pençe-Kaplan operasyonlarına katılan askerlere elma götürmüştü.

SEBAHATTİN ALP