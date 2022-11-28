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Haberler Denizli Şoke eden itirafla 13 yıllık gizem çözüldü! Aşk cinayetine kurban gitmiş!

Şoke eden itirafla 13 yıllık gizem çözüldü! Aşk cinayetine kurban gitmiş!

Denizli'den çalışmak için Muğla'nın Menteşe ilçesinde giden Bayram Tosun, sırra kadem basmıştı. 13 yıl sonra gelen itirafla, Tosun'un yasak aşk cinayetine kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor.

İHA

28.11.2022, 11:17

Denizli'den 2009 yılında inşaat işlerinde çalışmak için gittiği Muğla'da ortadan kaybolan işçinin yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. 13 yıl sonra canlı yayında gelen itirafla 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Şoke eden itirafla 13 yıllık gizem çözüldü! Aşk cinayetine kurban gitmiş!

Denizli'den Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne inşaat işlerinde çalışmak için giden Bayram Tosun, 2009 yılında ortadan kayboldu. 13 yıl önce kaybolan ve çevresinde "Süslü Bayram" olarak tanınan Tosun'un cinayete kurban gidebileceği şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

Şoke eden itirafla 13 yıllık gizem çözüldü! Aşk cinayetine kurban gitmiş!

Bayram Tosun'un Yeşilyurt Mahallesi'nde inşaatlarda çalıştığı evlerde ekipler hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Bayram Tosun'un inşaatında çalıştığı bir ev ve çevresinde hassas burunlu köpeklerle yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Şoke eden itirafla 13 yıllık gizem çözüldü! Aşk cinayetine kurban gitmiş!

YASAK AŞK İDDİASI
Cinayet şüphesinin ardından ölen kişinin eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun'un müracaatı üzerine konu özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa taşındı.

Şoke eden itirafla 13 yıllık gizem çözüldü! Aşk cinayetine kurban gitmiş!

Programa ölen Bayram Tosun'un eşi İmran Tosun, en son gören iş arkadaşı Veysel Turhan, Turhan'ın kız kardeşi Hacer Turhan, eşi Kezban Turhan ve Kezban Turhan'ın kardeşi Kemal Biçe katıldı.

Şoke eden itirafla 13 yıllık gizem çözüldü! Aşk cinayetine kurban gitmiş!

Bayram Tosun'un eşi İmran'ın "Eşim bana alkol aldıktan sonra Keziban ile birlikte oldum dedi" açıklaması sonrası ortalık karıştı. Kezban'ın bu sözleri reddetmesinin ardından görümcesi Hacer ile yüzleşmesindeki savunması herkesi şaşırttı.

Şoke eden itirafla 13 yıllık gizem çözüldü! Aşk cinayetine kurban gitmiş!

Keziban'ın "Bayram Tosun ile ilişkim olduğunu görümcem Hacer'e söyledim ama ben şaka yaptım, ağzını aradım" demesi bir anda soruşturmanın şeklini değiştirdi.

Şoke eden itirafla 13 yıllık gizem çözüldü! Aşk cinayetine kurban gitmiş!

Konuşmalar sonucu görümce Hacer, ağabeyi Veysel'in kendisine, "Bayram'ı tuzağa çektik, inşaata çağırdık, iki el ateş edip öldürdük, cesedi inşaat çukuruna gömdük, kafasını da bedeninden ayırıp bir mağaraya attık" sözleri ile cinayeti itiraf ettiğini söyledi.

Şoke eden itirafla 13 yıllık gizem çözüldü! Aşk cinayetine kurban gitmiş!

Veysel Turhan ve karısı Keziban, Hacer'in iddialarını reddetti.

Şoke eden itirafla 13 yıllık gizem çözüldü! Aşk cinayetine kurban gitmiş!

Gelen itiraf sonrasında canlı yayında Veysel Turhan ve eşi Kezban Turhan gözaltına alınırken, diğer şüpheli Kemal Biçe de Denizli'deki evinde yakalandı.

Şoke eden itirafla 13 yıllık gizem çözüldü! Aşk cinayetine kurban gitmiş!

Şüphelilerin sorgulanmak üzere Denizli'ye getirildiği, ifade işlemlerinin ardından Bayram Tosun'u öldürüp gömdüklerini ileri sürdükleri Muğla'da çalışmaların yapılacağı öğrenildi.

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