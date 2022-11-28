Şoke eden itirafla 13 yıllık gizem çözüldü! Aşk cinayetine kurban gitmiş!

Bayram Tosun'un Yeşilyurt Mahallesi'nde inşaatlarda çalıştığı evlerde ekipler hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Bayram Tosun'un inşaatında çalıştığı bir ev ve çevresinde hassas burunlu köpeklerle yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.