Kimya fabrikası alevlere teslim oldu

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere, itfaiye ekiplerinin müdahale etti. Kimyasal malzemenin üretildiği fabrikada zaman zaman patlamalar yaşandı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, geniş çaplı önlem alındı. Yangının söndürülmesi için yoğun bir müdahale yapılırken, fabrikada çalışanlar kısa sürede tahliye edildi. Çalışmalarla ilgili Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Yangınla ilgili olarak ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline intikal etmiş, söndürme ve soğutma çalışmalarına başlamışlardır. Şu an itibariyle herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı araştırma çalışmaları başlatılmıştır" denildi.

SEBAHATTİN ALP