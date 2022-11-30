Katilleri 13 yıl sonra bulundu

Denizli'de, 13 yıl önce kaybolan Bayram Tosun'un (40), yasak ilişki yaşadığı Kezban Turhan'ın eşi Veysel Turhan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Bayram Tosun'un 2009'da kaybolmasıyla ilgili Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri araştırma başlattı.

İnşaat ustası Tosun'un çalışmak için 31 Aralık 2009'da Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan arkadaşı Veysel Turhan'ın yanına gittiğini tespit eden ekipler, Turhan, eşi Kezban Turhan ve kayınbiraderi Kemal Biçe'nin ifadelerini aldı. Turhan çifti ve Kemal Biçe, ifadelerinde Tosun'un yanlarına geldiğini ancak yılbaşı gecesi ayrıldığını söyledi.

Tosun'un öldürülmüş olması ihtimalinden şüphelenen ekipler, 3 kişiye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Denizli'de yaşamaya başlayan Turhan çiftinin olay sırasında kaldıkları Muğla'daki evde 4 ay önce arama yapıldı. Duvarda kan izlerine rastlayan polis ekipleri örnekler aldı. Ancak aradan geçen sürede kanın bozulması nedeniyle DNA eşleştirilmesi yapılamadı. Konuyu takip eden ekipler, Kezban-Veysel Turhan'ı dün İstanbul'da katıldıkları televizyon programında, kayınbiraderi Kemal Biçe'yi ise Denizli'de tekrar gözaltına aldı.

TABANCAYLA VURUP GÖMMÜŞLER

Önce çelişkili ifadeler veren Kezban Turhan, daha sonra gerçeği anlattı. İfadesinde Bayram Tosun'u Muğla'ya çağırdıklarını söyleyen Kezban Turhan, kendisiyle birlikte olduğu gerekçesiyle eşi Veysel Turhan tarafından tabancayla öldürdüğünü, cesedi ise dere yatağına gömdüklerini itiraf etti. Veysel Turhan, cinayet suçlamasını kabul etmezken, bugün cinayet bürosu ekipleri, Tosun'un öldürüldükten sonra gömüldüğü Muğla'nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi'ne gitti. Gözaltına alınan Kezban Turhan ile kardeşi Kemal Biçe, gömdükleri yeri polise gösterdi. Polis ve jandarma ekipleri, 2 kardeşin gösterdiği ormanda kazı çalışmaları yaparak Tosun'un cesedini aradı.

KEMİKLERE DNA TESTİ YAPILACAK

Arama çalışmalarında jandarmanın kadavra arama köpeği 'Sima' da kullanıldı. Aramalardan sonuç alınamazken, bölgede yaşayan bir kişinin 2018-2019 yılında Bayram Tosun'un gömüldüğü öne sürülen noktada insan kafatası, kemikler ve ayakkabı bulduğu ve kemiklerin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. 3 yıl önce kimsesizler mezarlığına gömülen kemikler üzerinde DNA testi yapılacağı ve Bayram Tosun'a ait olup olmadığının belirleneceği öğrenildi.

"EŞİMİ ÖLENE KADAR SEVİYORUM"

Gözaltı süreleri dolan, Kezban Turhan, eşi Veysel Turhan ve Kezban Turhan'ın kardeşi Kemal Biçe geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Katıldığı televizyon programında ve sonrasında olduğu gibi adliyeye sevk edilirken de cinayeti kabul etmeyen Veysel Turhan, "Sizin sorularınıza verecek cevabım yok. Gerekli mercilere verdim cevabımı. Eşimi ölene kadar seviyorum. Evlendiğimden dolayı hiç pişman değilim" diye konuştu. Cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüphelilerin, ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderileceği bildirildi.

SEBAHATTİN ALP