18 yaşındaki karısını canice katletti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yine bir kadın cinayete kurban gitti. Anne ve babasıyla birlikte yaşadıkları evde 18 yaşındaki karısı Elif Irmak ile kıskançlık yüzünden tartışmaya başlayan Ahmet Emre Irmak (24), eşini darp etmeye başladı. Öfkeli koca, bu esnada kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı masanın üzerinde bulunan ekmek bıçağıyla bacağından yaraladı.

TEREDDÜT BİLE ETMEDİ

Anne babasının tüm çabalarına ve yalvarmalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürükleyip, "Seni geberteceğim" diyerek evden dışarıya çıkardı.

Genç kadının, "Yapma ne olursun kıyma bana! Yardım edin, kurtarın beni" feryatlarına aldırış etmeden 100 metre yerde sürükleyen cani adam, boş arazide gözünü dahi kırpmadan Elif Irmak'ın önce kalbine iki bıçak darbesi sapladı daha sonra başını keserek vahşice katletti. Yaşanan dehşet dolu anların şahidi olan anne Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Oğlunun kocasını bıçakladığını, karısını ise öldürdüğünü söyleyen annenin ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, boş arazide genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Ahmet Emre Irmak, suç aleti bıçakla birlikte teslim oldu.

Evde yaralı halde bulunan baba Hikmet Irmak (52) ise, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Eşini öldürüp, babasını da yaralayan Ahmet Emre Irmak'ın uyuşturucu satmak suçundan sabıkalı olduğu, bir hafta önce de İzmir'de psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Kan donduran cinayeti işleyen Irmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elif Irmak'ın acılı annesi, genç yaşta toprağa verdiği kızının arkasından gözyaşlarına boğularak katil damadına isyan etti. Anne İpek Çimen, "Madem geçinemiyorsun geri yollasaydın, gül yüzlü kızıma nasıl kıydın" diyerek feryat etti.

SEBAHATTİN ALP