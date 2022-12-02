DENİZLİ'DE psikolojik tedavi gören kocası tarafından sokak ortasında boğazı kesilerek vahşice öldürülen 18 yaşındaki Elif Irmak'ın, ölümü sonrası acılı babadan kahreden itiraf geldi. Gözü yaşlı baba Adem Çimen, "Kızımın evlenmesi için yaşını büyüttük, bizim rızamızla evlendi, kahroluyorum" diyerek hayatının baharındaki kızını canice öldüren damadının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

'YARDIM EDİN, KURTARIN BENİ'

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir yıl önce evlendiği eşi Elif Irmak'ın kürtaj yaptırdığından şüphelenen Ahmet Emre Irmak evde eşini darp etmeye başladı. Genç kadının, "Yapma ne olursun kıyma bana! Yardım edin, kurtarın beni" feryatlarına aldırış etmeden 100 metre yerde sürükleyen cani adam, boş arazide gözünü dahi kırpmadan Elif Irmak'ın önce kalbine iki bıçak darbesi sapladı daha sonra başını keserek vahşice katletti.

AYNI YERDE ÇALIŞIYORLARDI

ELİF Irmak'ın tekstil işçisi olarak çalıştığı fabrikada Ahmet Emre Irmak ile tanışıp aşık olduğu ve o dönem yaşının küçük olması nedeniyle ailesi mahkeme kararıyla 16 olan yaşını 18'e büyüterek geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği öğrenildi. Kızının evlenmesi için böyle bir karar aldığını söyleyen acılı baba Adem Çimen, "Kızımın evlenmesi için yaşını büyüttük. Bizim rızamızla evlendi, kahroluyorum. Kızım çok istedi, ben de kıramadım. Severek evlendiler. Kocasının hasta olduğunu bilseydim kızımı verir miydim? Kızımın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Devletimize güveniyorum. Bir baba olarak çok kötü durumdayım. Çok üzgünüm. Evlat benim evladım, can benim canım" dedi.

KÜRTAJ YAPTIRDIGINI DÜSÜNMÜS!

CANİ koca ilk ifadesinde, "İzmir'de tedavi görüyordum. Akrabalarımın yanında kalıyordum. Orada bir kürtaj konusu konuşuldu. Eşimin çocuğumu aldırdığını düşündüm. Hemen Denizli'ye gittim. Evde tartıştık. Darp ettim. Babasının evine götürüyordum. Kendimi kaybetmişim. Neler oldu hatırlamıyorum" dedi. Kadın cinayetinin son kurbanı olan Elif Irmak'ın cani kocası Ahmet Emre Irmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHSAN KARATAŞ