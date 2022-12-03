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Denizli'de kablo hırsızlığına 4 tutuklama

Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir fabrikadan 230 bin lira değerinde kablo çalan ikisi kadın 4 kişi, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

03.12.2022, 18:32

Denizli’de kablo hırsızlığına 4 tutuklama

Honaz'da, 22 Kasım'da bir işyerinden bakır kablolar çalındı. Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen hırsızlık sırasında 2 kişinin, fabrikanın bahçesine girip, bakır kabloları sürükleyerek götürdüğü belirlendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın JASAT güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin Ali K. (42) ve Kadir A. (40) olduğu belirlenip, gözaltına alındı.

İki şüphelinin birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nahime A. (39) ve Nurgül A. (52) da JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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