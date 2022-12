Kavgaya götürdüğü dostu katili oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kız meselesi nedeniyle parkta çıkan tartışmada hayatını kaybeden gencin, kavgaya götürdüğü en yakın arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurularak öldüğü ortaya çıktı. Olay, 19 Kasım akşamı Selçukbey Mahallesi'nde bulunan Kazım Arslan Parkı'nda meydana geldi.



İKİ KİŞİ SİLAHLA VURULDU

Edinilen bilgiye göre, T.O. ile 23 yaşındaki Hüseyin Niyaz arasında kız meselesi yüzünden husumet vardı. Niyaz, en yakın arkadaşları olan Halil ve Umut Can kardeşleri de yanına alarak, T.O. ile parkta buluştu. Sözlü başlayan tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüşünce parkta silah sesleri yükseldi. Hüseyin Niyaz karnına isabet eden iki kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, T.O. ise omzundan vurularak yaralandı.



Askere gitmesine günler kala hayatını kaybeden Hüseyin Niyaz, gözyaşları içinde toprağa verildi.



HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Hüseyin Niyaz'ı hastaneye kaldırsa da genç adam kurtarılamadı. Kavga sonrası T.O. ekiplere teslim olurken, Niyaz'ın arkadaşları da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Yapılan soruşturma çerçevesinde ilk başta Hüseyin Niyaz'ın husumetlisi T.O. tarafından öldürüldüğü değerlendirildi. Fakat gerçek daha sonra ortaya çıktı. T.O.'nun cinayeti kendisinin işlemediğini söylemesi üzerine gözler Halil- Umut Can kardeşlerin üzerine çevrildi.



Arkadaşını korumak için belinde silahla parka giden Umut Can, tutuklandı.



GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda polis, soruşturmada daha önce serbest bırakılan maktulün arkadaşlarını gözaltına aldı. Yapılan sorgu neticesinde çıkan arbedede Umut Can'ın elinde bulunan silahı ateşlemesi sonucu T.O.'yu omzundan, Niyaz'ı ise karın tarafından 2 kurşunla vurduğu ortaya çıktı. İşlemlerin ardından T.O. serbest bırakılırken, kavgada yanında olduğu en yakın arkadaşını yanlışlıkla öldüren Umut Can, işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, kardeşi Halil Can ise serbest bırakıldı.

SEBAHATTİN ALP