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Denizli'de sokak ortasında bıçaklayıp kaçtılar

Denizli'de bir sokakta gece vakitlerinde sokak ortasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen bıçaklı tartışmada bir kişi bacağından yaralandı. Olay yerinden kaçan iki şüpheli kısa sürede yakalandı.

İHA

09.12.2022, 13:22 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022, 13:23

Denizli’de sokak ortasında bıçaklayıp kaçtılar

Olay, gece geç saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi İncilipınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; S.E. ile sokakta karşılaşan M.K. ve Ş.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede yanında getirdiği bıçağa sarılan M.K., S.E.'yi bacağından yaraladı.

Yerde kanlar içerisinde yatan S.E.'nin çığlıklarını gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekibi, bacağından yaralanan gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinden araç ile kaçan şüpheli M.K. ile Ş.K., için arama çalışmaları başlatıldı. Kaçan iki şüpheli, kısa süreli arama çalışmasının ardından yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

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