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Haberler Denizli Babasını korumak için dehşet saçtı! 15 yaşında katil olacaktı!

Babasını korumak için dehşet saçtı! 15 yaşında katil olacaktı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde esnaflık yapan Hasan E., trafikte yol verme meselesinden 2 gençle tartıştı. Gençler yanlarına 2 arkadaşlarını daha alarak Hasan E'nin dükkanında kavga çıkarttı. Babasının saldırıya uğradığını gören 15 yaşındaki D.E., eline geçirdiği bıçakla saldırganlardan 2'sini kasıklarından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan gençler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğul ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

İHA

14.12.2022, 13:58

Denizli'de 15 yaşındaki çocuk, yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları babasını dükkanında darp etmek isteyen 4 gençten ikisini bıçakla yaraladı.

Babasını korumak için dehşet saçtı! 15 yaşında katil olacaktı!

Olay, Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayalar Toplu Konutları'ndaki iş yerine gitmekte olan esnaf Hasan E. (50), trafikte karşılaştığı gençlerle yol verme yüzünden tartıştı.

Babasını korumak için dehşet saçtı! 15 yaşında katil olacaktı!

Tartışmanın ardından 2 genç, yanlarına 2 arkadaşlarını daha alarak Hasan E.'nin dükkanına geldi. İş yerinde devam eden sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Dükkanın camlarının kırılıp etrafın dağıldığı kavgada babasını korumaya çalışan D.E. (15), eline aldığı bıçakla Mustafa H. ile Kaan T.'yi kasıklarından bıçakladı.

Babasını korumak için dehşet saçtı! 15 yaşında katil olacaktı!

Kanlar içinde yere yığılan gençlere ilk müdahaleyi yanlarındaki kişiler yaparken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Babasını korumak için dehşet saçtı! 15 yaşında katil olacaktı!

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, dükkanda ve araçlarda detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Babasını korumak için dehşet saçtı! 15 yaşında katil olacaktı!

Baba ve oğlu suç aleti bıçakla beraber ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Bastıkları dükkanda bıçaklanarak hastaneye kaldırılan gençlerin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

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