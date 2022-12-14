Babasını korumak için dehşet saçtı! 15 yaşında katil olacaktı!

Tartışmanın ardından 2 genç, yanlarına 2 arkadaşlarını daha alarak Hasan E.'nin dükkanına geldi. İş yerinde devam eden sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Dükkanın camlarının kırılıp etrafın dağıldığı kavgada babasını korumaya çalışan D.E. (15), eline aldığı bıçakla Mustafa H. ile Kaan T.'yi kasıklarından bıçakladı.