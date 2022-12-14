Denizli’de esrarengiz ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu!

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Yeni Türk Dili yüksek lisansını tamamladıktan sonra özel bir okulda edebiyat öğretmenliği yapan Zühal Bekiş (35), yakınları tarafından kaldığı apartta ölü olarak bulundu.