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Denizli'de esrarengiz ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde edebiyat öğretmenliği yapan 35 yaşındaki Zühal Bekiş, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Yaslı yakınlarının ihbarı üzerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin yürttükleri ilk çalışmaların ışığında, genç öğretmenin kendi hayatına son verdiği değerlendirildi. Bekiş'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere adli tıp morguba kaldırıldı.

İHA

14.12.2022, 16:04

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde görev yapan edebiyat öğretmeni, evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Ailesini yasa boğan öğretmenin ölüm nedeni araştırılıyor.

Denizli’de esrarengiz ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu!

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesi'nde meydana geldi.

Denizli’de esrarengiz ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu!

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Yeni Türk Dili yüksek lisansını tamamladıktan sonra özel bir okulda edebiyat öğretmenliği yapan Zühal Bekiş (35), yakınları tarafından kaldığı apartta ölü olarak bulundu.

Denizli’de esrarengiz ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu!

Gözyaşlarına boğulan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yakınlarını aparttan çıkararak dışarı aldı.

Denizli’de esrarengiz ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu!

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kendi hayatına son verdiği değerlendirilen öğretmenin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Denizli’de esrarengiz ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu!

Öğretmenin neden yaşamını son verdiğini bilmeyen ailesi ise ayakta durmakta güçlük çekti.

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