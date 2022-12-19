2 bin 800 yıldır ayaktaydı... Dünya mirasının yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya!

BU BÜYÜKLÜKTEKİ ALAN KAYBEDİLMEMELİ

Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Hamam Bazilika yapısının Hirerapolis Antik Kenti için büyük önem taşıdığını belirten Şen, "Burası geçmişte şehre gelen ziyaretçilerin yıkandığı ve arındığı bir bölgeydi. Kent için çok çok önemli bir bölge konumunda. Hac için gelenler, bölgeye şifa için gelenler bu bölgede toplanıyorlardı. Burası bunun için çok ciddi bir yapıdır. Gelen ziyaretçilerin çoğu burayı ziyaret ediyor. Burası kitaplarda geçen bir noktadır. Şu anda burası iskelede askıya alınmış durumdadır. Bir yıkılma tehlikesi var. Buranın da acilen tekrar restorasyonunun yapılması gerekiyor. Bu büyüklükteki devasa restorasyon alanının kaybedilmemesi gerekiyor" diye konuştu.