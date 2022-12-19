Ayrılmak isteyen eşini 3 evladının önünde öldürdü

Denizli'de sokaklarda sağlık dergileri satan 37 yaşındaki Murat Tortop, boşanmak isteyen hemşire eşi Hülya Er Tortop'u çocuklarının gözleri önünde 3 bıçak darbesiyle öldürdü. Katil zanlısı Tortop'un 1999 yılında babasının, 2011 yılında da abisinin intihar ettiği, bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğu ileri sürülürken, çiftin bir ay önce evlerini ayırdığı fakat ailelelerin araya girmesiyle barıştıkları ortaya çıktı.



EKMEK BIÇAĞINI KAPTI

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Denizli Devlet Hastanesi Acil servis hemşiresi 35 yaşındaki Hülya Er Tortop, geçen ay tartıştığı eşi Murat Tortop'u terk ederek 8 ve 4 yaşları arasında değişen üç çocuğuyla birlikte ailesinin yanına yerleşti. Genç kadın geçen hafta ailelerin de araya girmesiyle evine geri döndü. Önceki akşam sağlık yayımları yapan bir kitap evinin dergilerini satan Murat Tortop, boşanmak isteyen eşi Hülya Er Tortop ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya döndüğü sırada mutfaktan ekmek bıçağını kapan Tortop, üç çocuğunun gözleri önünde eşini 3 yerinden bıçakladı. Ardından 112'yi arayarak ihbarda bulundu ancak sağlık ekipleri vardıklarında talihsiz kadın çoktan ölmüştü.



MESLEKTAŞLARI KINADI

Yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirten İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, "Bugün bir kadın cinayeti ile daha sarsıldık. Denizli Devlet Hastanemizde görev yapan çalışma arkadaşımız hemşire Hülya Tortop'u kaybettik. Geride 3 güzel evlat bıraktı. Ailesine, evlatlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyor, şiddetin her türünü bir kez daha kınıyoruz" diye konuştu.



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