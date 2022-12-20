  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Park halindeki araçlara pompalı tüfekle ateş ettikten sonra ortadan kayboldu

Park halindeki araçlara pompalı tüfekle ateş ettikten sonra ortadan kayboldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşen olayda gece saatlerinde otomobille sokağa giren şahıs, elindeki pompalı tüfekle park halindeki araçlara ateş ettikten sonra ortadan kayboldu.

İHA

20.12.2022, 10:57 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022, 11:24

Park halindeki araçlara pompalı tüfekle ateş ettikten sonra ortadan kayboldu

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen şüpheli, otomobiliyle ara sokağa girerek yanındaki pompalı tüfeği çıkardı. Şüphelinin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar park halindeki iki otomobile isabet etti. Şüpheli ardından otomobiliyle arkasına bakmadan kaçtı. Durumdan haberleri olmayan araç sahipleri, sabah saatlerinde otomobillerinin yanına geldiğinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.



Olay yerine giden ekipler, çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Vatandaşlar, ekiplere verdiği ifadede gece saatlerinde sesin şiddetli bir şekilde geldiğini ve ne olduğunu anlamadıklarını söyledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin araçlarda yaptığı detaylı çalışmaların ardından sürücüler ifade vermek üzere karakola gitti. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA