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Pamukkale Belediyesi’nden dikkat çeken sergi

Pamukkale Belediyesi Mehmet Akif Ersoy’u anma haftası amacıyla özel bir sergi açtı. Milli Şair, vefatının 86. yıl dönümünde açılan sergiyle anılıyor

İHA

21.12.2022, 17:55

Pamukkale Belediyesi’nden dikkat çeken sergi

Pamukkale Belediyesi, Milli Şair'in örnek kişiliğini, vatan, millet ve bayrak sevgisinin bir kez daha hatırlatmak amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı AVM'de, 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'na özel "İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy" temalı bir sergi düzenledi.

Her gün 10.00-22.00 saatleri arasında açık kalacak olan sergide milli şairin hayatı ve eserlerinden örnekler yer alıyor.



İstiklal Marşı şairi, gazeteci, yazar, mebus Mehmet Akif Ersoy, Milli Mücadele'nin manevi lideri olarak Türk milletinin bağımsızlık ruhunu kişiliğinde somutlaştırmıştır diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Milli Şair, vatan, millet ve bayrak sevgisi ile Türk gençliği için daima bir yol göstericidir. Bu Milli Şuur'un daha iyi hatırlanması için 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'na özel bir sergi düzenledik. Tüm vatandaşlarımızı sergimizi görmeye bekliyorum" dedi.

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