Aile boyu dolandırıcı

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan 160 mağdurun savcılığa yaptığı suç duyurusu, akıl almaz bir dolandırıcılığı daha ortaya çıkardı. İddiaya göre dolandırıcılık yapan bir çete, sahte profillerle açtıkları sosyal medya hesapları üzerinden olmayan bir çok ürünü satışa çıkartıyordu.

'YÜKLEMEYİ BEKLİYORUM'

Ürünü beğenen müşterilerle pazarlığa girişen çete, alıcıyı etkilemek ve güven vermek amacıyla bir kaç dakika sonra nakliye firması kılığında arayarak siparişin yüklenmeye hazır olduğunu, ödeme dekontunu beklediğini bildiriyordu. İddiaya göre çete, bu yöntemle olmayan onlarca ürünü yüzlerce kişiye aynı anda sattı.

Çetenin bir motosikleti ve bir konteyneri internetten yüzlerce kişiye sattığı ancak ürünü göndermediği ortaya çıktı.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Satın aldıkları ürünler günlerce ellerine ulaşmayan ve satıcılara da bir türlü ulaşamayan yüzlerce mağdur, dolandırıldıklarını anlayıp savcılığa başvurdu. Şikayetler üzerine Balıkesir'e bağlı Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çete üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Çetenin farklı illerde üyelerinin olduğunu tespit eden ekipler; Denizli, Afyonkarahisar ve Balıkesir'de bulunan 32 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda aralarında banka hesap bilgilerini kullandıran şüphelilerinde olduğu 31 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmada A.D. ve Ferdi Akbulut'un 2020 model akülü bir motosikleti 12 bin 750 TL karşılığında 84 kişiye, prefabrik bir konteyneri ise 22 bin 500 liraya 46 kişiye sattığı ortaya çıktı.

ANNE, BABA VE OGUL YÖNETİCİ

ÇETE yöneticisi Ferdi Akbulut, anne Dilek Akbulut ve baba Mehmet Akbulut Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından 20 kişi ile birlikte çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN