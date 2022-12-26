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Haberler Denizli Yılbaşı öncesi kaçakçılara darbe

Yılbaşı öncesi kaçakçılara darbe

Denizli’de tütün, alkol ve eşya kaçakçılığına yönelik yapılan 6 ayrı operasyonda, yakalanan 7 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İHA

26.12.2022, 18:00

Yılbaşı öncesi kaçakçılara darbe

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri, Alkollü İçki ve Eşya Kaçakçılığı" suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda, 7 şüpheli yakalandı. Yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



Yapılan operasyon ve aramalarda; 697 litre alkol yapımında kullanılan madde, 11 şişe kaçak alkol, 1 adet alkol kiti, 340 adet içi doldurulmuş makaron, 4 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet manuel sigara sarma aleti, 30 adet kaçak cep telefonu, 46 adet adaptör ve şarj kablosu, 20 adet cep telefonlarına ait kılıf ele geçirildi.

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