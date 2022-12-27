Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı

Denizli'de engellilerin eğitimine, sporuna, sosyal ve kültürel alanların birçok ihtiyacını karşılayacak olan, yaklaşık 240 milyon liraya mal olacak 12.200 metrekare alana kurulacak dev tesisin temeli atıldı. Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, tesisin Türkiye'nin en büyüğü olduğunu belirtti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir seferberlik başlatılarak, engellilerin maddi, manevi ve fiziki ihtiyaçlarının karşılandığını ve istihdama kazandırıldığını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ziyareti sırasında Denizli'ye Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi kazandırmak için çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Zolan, "Gençlik ve Spor Bakanımız bu çok güzel bir iş' dedi ve projeye 75 milyon liralık destek vererek ilk düğmeye bastı. Bizlere destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile engellilere her türlü imkanı sunan ve pozitif ayrımcılık yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum" dedi. Tesisin 3 Aralık 2023 Dünya Engelliler Günü'nde açılması planlanıyor.

SEBAHATTİN ALP