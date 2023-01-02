2022 yılı Pamukkale’de hizmetle dolu geçti

Denizli Pamukkale Belediyesi, 2022 yılında her alanda örnek projelere imza atarken, bu projeleri ödüllerle taçlandı. 2022 yılının ilk ayında Türkiye Belediyeler Birliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işbirliğinde düzenlenen "Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması"nda Pamukkale Belediyesi "Engelli Saatlik ve Gündüz Bakımevi" projesiyle ödüle layık görüldü.



PROJELER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı. Yine Ocak ayı içinde Türkiye'nin köklü gazetelerinden Yeni Asır tarafından Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödülleri'nde (EGE YİİT) Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan "Seyir Tepesi Şehir Ormanı" projesi ile en iyi proje dalında ödüllendirildi. Ağustos ayında İstanbul AFAD Yönetim Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreninde ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Hafif Ekip Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon sertifikası" verildi.



"2023 DAHA GÜZEL OLACAK"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yeni yıl mesajında 2023 yılının sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederek "Spordan eğitime, tarımdan turizme, her alanda belediye olarak vatandaşımızın hep yanında olduk. 2023 yılında bu desteklerimizi de arttırarak sürdürmeyi planlıyoruz. Geleceğe çok daha iyi bir Pamukkale bırakacağız" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP

DİĞER