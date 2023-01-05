Sahipsiz arazileri kiraya verip senelerce vurgun yaptı! Yaşlı kadının oyununu komşusu bozdu!

YOLU DAHİ SAHİPLENİP ARAZİSİNE DAHİL ETMİŞ
Aniden ortaya çıkan yaşlı kadının her geçen yıl arazisini genişlettiğini, hatta iş yerinin yanından geçen yolu dahi kapattığını iddia eden Hüseyin İlhan da, Memnune K. ile yol kapatma meselesi yüzünden başlayan tartışmalarının arka bahçeye moloz döktürmesiyle büyüdüğünü söyledi.
Yaşlı kadının bölgedeki tüm sakinlere yönelik tacizlerinin dayanılmaz hale gelmesi nedeniyle yasal yollara başvurduğunu anlatan İlhan, "2015 yılından sonra bir bayan buraya geldi. Bize 'Burası benim' dedi. Biz ise buranın tapusunun olmadığını bilmediğimiz için inandık. Kendi yerim vardı. Buraya kulübe gibi bir yer yaptım. Zemin de yok, imar ile ilgili bir şey yapmadık. Daha sonra komşumuz olduğu için kendisinin burada yaptığı şeylere bir şey demedik. Daha sonra yaptığı yerleri büyüterek yolu kapattı. Dükkanımızın sınırı belli ama dükkanımızı mahvetti.