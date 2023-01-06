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Haberler Denizli 3 kişinin katili koca müebbetle yargılanacak

3 kişinin katili koca müebbetle yargılanacak

İkizlere hamile Hatice Çaltı’yı boğarak öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet talebiyle iddianame hazırlandı

6.1.2023

3 kişinin katili koca müebbetle yargılanacak

Denizli'de, 2 çocuk annesi ve ikiz bebeklerine 5 aylık hamile eşi Hatice Çaltı'yı (43) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Ramazan Çaltı (37) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Çaltı'dan başka kimsenin olay günü eve girmediğinin belirlendiğine de yer verildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ
11 Mayıs'ta banyo küvetinde çıplak bulunan Çaltı'nın ilk belirlemelere göre, kalp krizinden ölmüş olabileceği değerlendirildi. Otopside Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında boğuşmadan kaynaklanan çizikler tespit edilince boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi. Çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri saptanan eşi Ramazan Çaltı, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ardından savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını tamamladı. Tutuklu Ramazan Çaltı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Soruşturmada Çaltı'nın eşini öldürdüğü, kamera kayıtları ve çelişkili ifadeleriyle belirlendi. Çaltı'nın yargılanmasına, Denizli'de başlanacak.

SEBAHATTİN ALP

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