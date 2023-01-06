Denizli’de miting alanları ve gösteri yürüyüşü güzergahları güncellendi

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6., 22. ve 26. maddeleri ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi gereğince, Denizli il merkezinde yapılacak olan açık yer toplantı alanları, yürüyüş güzergâhları ile pankart ve afiş asma yerleri yeniden düzenlendi.



2023 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahı yerleri ile afiş ve pankart asılacak yerlerin listesi şu şekilde sıralandı:

1 Nolu Açık Yer Toplantısı Yapılacak Alan? Ulus Caddesi ile Tokat Caddesinin kesiştiği kavşaktır.

2 Nolu Açık Yer Toplantısı Yapılacak Alan? 29 Ekim Özay Gönlüm Meydanı'dır.

3 Nolu Açık Yer Toplantısı Yapılacak Alan? 265 Sokak, 240/3 Sokak, 273 Sokak, 266 Sokak, 274 Sokak, 272 Sokak ve 275 Sokakların kesiştiği Mehmet Akif Ersoy kapalı pazar yeri yanında bulunan alandır.



Denizli il merkezinde gösteri yürüyüşü güzergahları:

1 Nolu Gösteri Yürüyüşü Güzergahı: Toplanma yeri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün önü. Yürüyüş güzergahı, toplanma Yerinden itibaren, İncilipınar Caddesi ve 1222 Sokağını takiben, Tokat Caddesi-Ulus Caddesi Kavşağına kadar olan güzergahtır. Dağılma yeri, Ulus Caddesi ile Tokat Caddesinin kesiştiği kavşağa açılan cadde ve sokaklardır.

2 Nolu Gösteri Yürüyüşü Güzergahı: Toplanma yeri, Kazım Kaynak Caddesi ve Fatih Caddesinin kesiştiği Akkonak Parkının önüdür. Yürüyüş güzergahı, toplanma yerinden itibaren, Merkezefendi Caddesini takiben, Özay Gönlüm Meydanına kadar olan güzergahtır. Dağılma yeri, Özay Gönlüm Meydanına açılan cadde ve sokaklardır.

3 Nolu Gösteri Yürüyüşü Güzergahı: Toplanma yeri, Hüdai Oral Caddesi ve Alparslan Caddesi ile 245. sokağın kesiştiği kavşaktır. Yürüyüş güzergahı, toplanma yerinden itibaren, Hüdai Oral Caddesini takiben, 275. Sokağa kadar olan güzergahtır. Dağılma yeri, 265 Sokak, 240/3 Sokak, 273 Sokak, 266 Sokak, 274 Sokak, 272 Sokak ve 275 Sokakların kesiştiği Mehmet Akif Ersoy Kapalı Pazar Yeri yanında bulunan alana açılan cadde ve sokaklardır.



Denizli il merkezinde afiş ve pankart asılacak yerler:

1 Nolu Yürüyüş Güzergâhında Afiş ve Pankart Asılacak Yerler? İncilipınar Caddesi üzerinde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önü ile İncilipınar yüzme havuzları önünde bulunan billboardlardır.

2 Nolu Yürüyüş Güzergâhında Afiş ve Pankart Asılacak Yerler? Denizli Devlet Hastanesi arkasında (eski SSK Hastanesi kavşağı) bulunan billboardlardır.

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