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Denizli'de dolmuş ücretlerine zam! Ne kadar oldu?

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri genelinde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş ücretlerine, 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

İHA

08.01.2023, 18:44

Denizli’de dolmuş ücretlerine zam! Ne kadar oldu?

Alınan yeni kararla birlikte 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçesi genelinde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş hatlarında zamlı tarife uygulanacak. Buna göre 6 lira olan sivil tarifesi 8 lira, 5 lira olan öğrenci tarifesi ise 7 lira olarak uygulanmaya başlanılacak. Denizli - Cankurtaran güzergahında ise ücretler sivil 9 lira ve öğrenci de 8 lira olarak belirlendi.



Denizli'de 1 Ocak 2022 tarihinde dolmuş ücretlerine gelen zamların ardından, 4 ay aradan sonra tarifelere tekrardan zam gelmişti. Kentteki dolmuş öğrenci ücreti şehir içi 3 lira 50 kuruştan 5 TL'ye, sivil yolcu ise 4 lira 50 kuruştan 6 TL'ye yükselmişti.

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