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Haberler Denizli Suriye'deki çatışma bölgesini yönetiyordu... DEAŞ üyesi illegal yollarla geldiği Denizli'de yakalandı!

Suriye'deki çatışma bölgesini yönetiyordu... DEAŞ üyesi illegal yollarla geldiği Denizli'de yakalandı!

Denizli'de DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen çalışma sonucunda, Suriye'deki çatışma bölgesinde faaliyet gösteren örgüt üyesi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

09.01.2023, 15:52

Suriye’deki çatışma bölgesini yönetiyordu... DEAŞ üyesi illegal yollarla geldiği Denizli’de yakalandı!
Suriye'deki çatışma bölgesinde faaliyetleri yürüten DAEŞ terör örgütü üyesi, illegal yollarla geldiği Denizli'de yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Suriye ülkesi içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ terör örgütü üyesi, teknik ve fiziki takibe alındı. Ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu üye, operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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