Denizli’de Venedik esintileri! Görenler mest oluyor!

Göl kenarında Çivril belediyesi ve muhtarlık tarafından yapılan bir dinlenme alanı olduğunu belirten köy sakinleri, "Kendi imkanlarımız ve belediyenin desteği ile göle girilen alanda bir dinlenme alanı oluşturduk. Buraya gelenler köyde ve burada dinlenebiliyor göle girmek için sıra bekleyebiliyor. Biz buraya biraz daha yatırım istiyoruz. Bizim Beydilli ya da Sundurlu ve Seraserlideki gibi iskeleye ihtiyacımız yok. Göle köy içinden girildiği için göl kenarındaki bekleme alanımız derli toplu, bizim tanıtılmaya ihtiyacımız var" dedi.