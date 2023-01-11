Gizli buzlanma Denizli’de can aldı

DENİZLİ'NİN Serinhisar ilçesi Kazıkbeli mevkiinde, fabrikaya işçi taşıyan servis midibüsünün gizli buzlanma nedeniyle devrilip 60 metre sürüklendiği kazada Burak Aslankıran (34) ile Fatma Öztürk (26) hayatını kaybetti, 6'sı ağır 14 kişi yaralandı.

60 METRE SÜRÜKLENDİ

KAZA, saat 08.00 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Serinhisar ilçesi girişinde meydana geldi. Acıpayam ilçesinde bulunan Tarım Kredi Süt Ürünleri fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ramazan Çevik yönetimindeki midibüs, gizli buzlanmanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi. Midibüs, içindeki işçilerle beraber yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden kurtarırken, sağlık ekipleri Fatma Öztürk ve Burak Aslankıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

6'sı ağır 14 kişi yaralı da Acıpayam ve kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden Burak Aslankıran ile Fatma Öztürk'ün cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 KAZA DAHA OLDU

GİZLİ buzlanmanın neden olduğu, 2 işçinin öldüğü, 2'si ağır 14 işçinin ise ağır yaralandığı kazanın yaşandığı bölgede, 3 ayrı kaza daha meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağındaki su kanalına düşerken, TIR ise yolun solundaki bankette asılı kaldı. Aynı anlarda meydana gelen son kazada ise yoldan çıkan kamyonet 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Büyük maddi hasarın oluştuğu kazalarda kamyonetin sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, diğer sürücüler ise kazalardan yara almadan kurtuldu.

SEBAHATTİN ALP