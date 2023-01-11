Yıllardır kendisine benzeyen kardeşinin kimliğiyle vurgun yapmış! Suç makinesinin foyası işte böyle ortaya çıktı!

Denizli'nin iki ilçesinde 220 bin TL'lik inşaat malzemesi çalan hırsızlar, JASAT tarafından yakalandı. Kendisine çok benzeyen kardeşinin kimliğini gösteren suç makinelerinden birinin, yıllardır sürdürdüğü foyası yüzündeki ben sayesinde ortaya çıktı.