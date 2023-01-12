  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli Kayak Merkezi'nde kartpostallık manzaralar! Kar kalınlığı 1 metreyi geçti!

Denizli Kayak Merkezi'nde kartpostallık manzaralar! Kar kalınlığı 1 metreyi geçti!

Dün başlayan şidedetli kar yağışıyla birlikte Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, bu yıl ilk kez beyaza büründü. Kar keyfi yaşamak isteyenlerin tercih ettiği, kartpostallık manzarasıyla büyüleyen kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

İHA

12.01.2023, 16:48

Denizli'de dün başlayan kar yağışı ile birlikte Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası bu yıl ilk kez beyaza bürünürken, her yıl binlerce turisti ağırlayan kayak merkezinde ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Denizli Kayak Merkezi’nde kartpostallık manzaralar! Kar kalınlığı 1 metreyi geçti!

Denizlililerin sosyal yaşantılarını daha da zenginleştirip, doğa ile iç içe vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, dün yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Denizli Kayak Merkezi’nde kartpostallık manzaralar! Kar kalınlığı 1 metreyi geçti!

Yazın sıcaktan bunalanların kışın ise kar keyfi yaşamak isteyenlerin aradığı mekan haline gelen 1500 metre rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, beyaza bürünmesi ile birlikte eşsiz bir manzaraya kavuştu.

Denizli Kayak Merkezi’nde kartpostallık manzaralar! Kar kalınlığı 1 metreyi geçti!

Her mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı ziyaret eden vatandaşlar karla oynamanın keyfini çıkarttı. Yaylanın kartpostallık manzarasında hatıra fotoğrafı da çektiren vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu.

Denizli Kayak Merkezi’nde kartpostallık manzaralar! Kar kalınlığı 1 metreyi geçti!

Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesindeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde ise dün başlayan şiddetli yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA