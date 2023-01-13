Başkan Osman Zolan’dan örnek hareket

DENİZLİ'DE Asri Mezarlığa defin edilen şehitlerin anne, baba ve eşi için ücretsiz mezar yeri tahsis maddesinin kabul edilmesi ardından, şehit yakınları Başkan Zolan'la bir araya gelerek teşekkürlerini iletti.

EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkanı Mustafa Işık ile yönetimi, Başkan Zolan'ı ziyaret etti. Işık, alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. BU topraklar için canını veren şehitlerin ailelerinin de çok kıymetli olduğunu kaydeden Zolan ise, "Onlar insanın en kıymetlisi olan canını, bu vatan için, bayrak için vermişler. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin geride bıraktığı anne, baba, eş ve evlatlarına sahip çıkmak en büyük görevimizdir" ifadelerini kullandı.

SEBAHATTİN ALP