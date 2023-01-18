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Haberler Denizli 5 aydır kayıp anneye dair hiçbir iz bulunamadı! Arama çalışmaları sonlandırıldı...

5 aydır kayıp anneye dair hiçbir iz bulunamadı! Arama çalışmaları sonlandırıldı...

Denizli'de 5 aydır kayıp olan 1 çocuk annesi Mine K. hakkında cinayet ihtimaleri atılmasının üzerine arama kurtarma çalışmaları, eşinin çalıştığı otel çevresi ve kaybolduktan 1 gün sonra eşinin telefonundan sinyalin alındığı bölgede yoğunlaştırılmıştı. Yapılan tüm detaylı çalışmalara rağmen talihsiz kadına dair hiçbir izin bulunamaması üzerine arama çalışmaları sonlandırılırken, soruşturmanın seyrine göre yeniden aramalar yapılabileceği öğrenildi.

İHA

18.01.2023, 16:56

Denizli'de 1 çocuk annesi Mine K'nın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine eşinin çalıştığı otel çevresi ve kaybolduktan 1 gün sonra eşinin telefonundan sinyalin alındığı bölgede yapılan kazı çalışması ve aramalarda herhangi bir ize rastlanılmadı.

5 aydır kayıp anneye dair hiçbir iz bulunamadı! Arama çalışmaları sonlandırıldı...

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine K. ile eşi M.K. arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine K.'den bir daha haber alınamadı.

5 aydır kayıp anneye dair hiçbir iz bulunamadı! Arama çalışmaları sonlandırıldı...

Geçen 5 aylık süreçte Mine K.'nin herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi.

5 aydır kayıp anneye dair hiçbir iz bulunamadı! Arama çalışmaları sonlandırıldı...

Mine K'nın kaybolmasından 1 gün sonra, kocası M.K'ye ait ait telefondan, bahçıvan olarak çalıştığı otelin etrafındaki bölgeden sinyal alındı. Bunun üzerine aramalar Karahayıt Mahallesi'nde bulanan otelin etrafına doğru yoğunlaştı.

5 aydır kayıp anneye dair hiçbir iz bulunamadı! Arama çalışmaları sonlandırıldı...

Otelin kanalizasyonunda ve termal kuyularda Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve polis ekiplerinin katılımıyla detaylı arama ve araştırma yapıldı. Otelin fosseptik çukurunda da iş makinesiyle yapılan kazı çalışmasında, genç kadına dair bir ize rastlanılamadı.

5 aydır kayıp anneye dair hiçbir iz bulunamadı! Arama çalışmaları sonlandırıldı...

5 aydır kendisinden haber alınamayan Mine K. ile ilgili olarak otel bölgesinde yapılan arama çalışmaları sonlandırılırken, soruşturmanın seyrine göre yeniden aramalar yapılabileceği öğrenildi.

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