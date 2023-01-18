5 aydır kayıp anneye dair hiçbir iz bulunamadı! Arama çalışmaları sonlandırıldı...

Denizli'de 1 çocuk annesi Mine K'nın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine eşinin çalıştığı otel çevresi ve kaybolduktan 1 gün sonra eşinin telefonundan sinyalin alındığı bölgede yapılan kazı çalışması ve aramalarda herhangi bir ize rastlanılmadı.