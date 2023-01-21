Dağda kaybolan engelli çoban aç susuz 7 gün hayatta kaldı

DENIZLI'NIN Kale ilçesinde zihinsel engelli Ali Sarıkavak (37), hayvanları otlatmak için 13 Ocak'ta dağlık araziye gitti. Bir süre sonra hayvanların geri gelmesi üzerine Sarıkavak'tan haber alınamayınca, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kayıp çoban, bölge halkı ve ekiplerin 7 gün boyunca yaptığı arama çalışması sonucunda 10 kilometre uzaklıktaki Beyağaç ilçesi Kapuz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Günlerdir oğlundan gelecek iyi bir haberi bekleyen yaşlı annenin, evladıyla kavuşmasında duygusal anlar yaşandı.

2 ekmekle evden ayrılan Ali Sarıkavak, ekmeğini can dostu köpeğiyle paylaştığını, meşe palamudu ve doğadan bulduğu meyvelerle karnını doyurduğunu söyledi. Yağmur suyu birikintilerinden susuzluğunu giderdiğini anlatan Sarıkavak, arazide karşılaştığı bir çobanın yardımıyla yardım istediği ortaya çıktı.

SEBAHATTİN ALP