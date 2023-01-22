Kar kalınlığında 4. sırada olan kayak merkezine ziyaretçi akını

Egenin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi, 15 Ocak 2023 tarihinde kapılarını kayakseverlere açtı. Denizli merkeze 75 kilometre uzaklıktaki 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, ilk günden buyana ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. Alpleri aratmayan kar kalitesiyle karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen tüm vatandaşlar, keyifli dakikalar geçirerek, o anları ölümsüzleştiriyor. Bir çok hizmetin verildiği tesis, kent merkezi ağırlıklı olmak üzere çevre iller ve ilçelerdeki kişileri de ağırlıyor.







KAR KALINLIĞINDA 4. SIRADA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde açıklanan verilere göre, Denizli Kayak Merkezi kar kalınlığında 31 santim ile 4. sırada yer aldı. İlk 3'ü sıralamayı ise "68 santimetre ile Saklıkent Kayak Merkezi, 65 santimetre ile Davraz Kayak Merkezi, 34 santimetre ile Palandöken Kayak Merkezi" aldı.