3 milyonluk vurguna JASAT engeli! Kargo hırsızları kıskıvrak yakalandı!

YAKALANMAMAK İÇİN HER YOLU DENEMİŞLER

Sorguya alınan şüphelilerin İstanbul'dan Denizli'ye motosikletle geldikleri, burada 2 gün keşif yaptıktan sonra fabrikaların kargolarını aldıkları, takip ettikleri kargo firmalarının çekini çalarak icra ile tahsil ettikleri ortaya çıktı. Aynı zamanda şüphelilerin bin 200 kilometre yol yapıp plakasız gezdikleri ve yüzlerini kapattıkları tespit edildi. Her türlü tedbirlerin alınmasına rağmen şüphelileri bulan JASAT ise operasyon sonucunda 3 milyonluk vurgunun önüne geçti. İfadelerinin ardında suç kayıtları kabarık olan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.