Denizlili sporcu Lara hayaline kavuştu

Denizlili Lara Göçgeldi büyük bir başarıya imza atarak, Alp Kayak Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Denizli'de küçük yaşta kayak spora gönül veren Denizli Büyükşehir Belediyespor Kayak Takımı sporcusu Lara Göçgeldi'nin başarıya uzanan hikayesi büyük takdir topladı. Alp Kayak Ligi'ne girmek için uzun yıllardır çalışan Lara, geçen haftalarda hayaline kavuştu. Genç sporcu, 13-14 Ocak'ta Erzurum Palandöken'de katıldığı Alp Disiplini Eleme Yarışması'nı geçerek Alp Kayak Ligi'nde yarışmaya hak kazandı. Göçgeldi, "Bize bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ederim" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, "Lara Göçgeldi'yi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP